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    • 23.11.2020 Gazete
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    Down sendromlu yürüyüp konuşmaya başladı

    'de ailesinin '' diye hitap ettiği (2), yürüyemediği ve konuşamadığı için 14 aylıkken annesi tarafından merkeze götürüldü. 10 ay süren terapi sonunda yürümeye ve konuşmaya başlayan Memo, müzik eşliğinde dans edip, oynayabiliyor. da kardeşini oynatıp, kelime tekrarı yaptırıyor.

    Yürü be Memo!

    Mersin'de ailesinin '' diye hitap ettiği Mehmet Akif (2), yürüyemediği ve konuşamadığı için 14 aylıkken annesi Meryem Subaşı tarafından merkeze götürüldü. 10 ay süren terapi sonunda yürümeye ve konuşmaya başlayan Memo, müzik eşliğinde dans edip, oynayabiliyor. Abla Ayşe Miray da kardeşini oynatıp, kelime tekrarı yaptırıyor.

    Anne Meryem Subaşı, "O dönem oğlumuz yerde sürünüyor, konuşamıyordu. Hemen terapiye başladık. Bilge hocanın bize çok katkısı oldu. yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Süreç çok hızlı ilerledi. Teşekkür ediyoruz" dedi.

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