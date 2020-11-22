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    • 22.11.2020 10:57
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    'den Azerbaycan tezkeresi hakkında dakika açıklaması!

    dakika haberi... , "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 . Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu" açıklamasında bulundu. Azerbaycan tezkeresi hakkında yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    MSB duyurdu: Mehmetçiğe 1 yıl görev!

    'den yapılan dakika açıklamaları;

    "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 . Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

    "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek"

    "(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"

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