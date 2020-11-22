KARTON KUTU TEMİNINI ARTIRDILAR



Ankara'da dün yeme-içme yerlerinin, oturma düzeninde müşteri ağırlamadıkları, paket servis ya da 'gel-al' hizmeti sundukları görüldü. Paket serviste artış olmasını öngören bazı işyeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.

Lokanta sahibi Necmettin Akkaya, ilgili genelge doğrultusunda işyerinde masa servisini durduklarını, yemek hizmetini paket servisi şeklinde sürdürdüklerini belirtti. Paket serviste kullanılan malzemelerden normale göre daha fazla temin ettiklerini ifade eden Akkaya, müşterileri mağdur etmemek için 5 olan motorlu kurye sayısını 7'ye yükselttiklerini söyledi.