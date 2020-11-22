KPSS ortaöğretim tarih soruları, cevapları ve yorumları! KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı?

KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilen sınav sona erdi ve kamuda çalışma hayali kuran binlerce aday sınavda ter döktü. Sınav sonrasında KPSS ortaöğretim tarih soruları, cevapları ve yorumları merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Peki KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? Heyecanla ve merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları hangi tarihte açıklanacak? işte ayrıntılar…
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
KPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sınavın sona ermesinin ardından paylaşımlar haberimize eklenecektir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.