2020 KPSS ortaöğretim sınavı sona erdi. Sınavın hemen ardından adaylar 2020 KPSS ortaöğretim atama taban puanları ile baraj puanlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve baraj puanları açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ise henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir. Peki KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjanları nedir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020 ortaöğretim oturumuna ait branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 24 ARALIK...
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
KPSS LİSANS VE ÖNLİSANS HANGİ TARİHLERDE UYGULANMIŞTI?
KPSS Ortaöğretim için başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden alınmış, ilgili tarihlerde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adayların başvuruları ise 8-9 Ekim tarihlerinde Geç Başvuru ücreti alınarak alınmıştı. KPSS heyecanında Ön lisans 25 Ekim'de uygulanmış, Lisans Gy-Gk ise 6 Eylül'de uygulanmıştı. KPSS Lisans Alan bilgisi için adaylar 12-13 Eylül tarihlerinde ter dökmüştü.