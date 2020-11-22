2020 KPSS ortaöğretim sınavı sona erdi. Sınavın hemen ardından adaylar 2020 KPSS ortaöğretim atama taban puanları ile baraj puanlarını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve baraj puanları açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ise henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir. Peki KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjanları nedir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?