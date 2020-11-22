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    • 22.11.2020 13:59
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    Bakan duyurdu! "Hakkari'den bir güzel haber daha..."

    Hakkari'den son dakika haberi geldi. Soylu "Hakkari'den bir güzel haber daha" diyerek devletine güvenerek teröre karşı bu tarihi dik duruşu sergileyen ailelere bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı.

    Bakan açıkladı! Sayı 177 oldu...

    Son dakika haberi... 'da çocuklarını kaçırarak 'ya teslim ettikleri gerekçesiyle il binası önünde eylem yapan evlat nöbetindeki ailelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir aile daha teröre karşı tarihi direnişe katılmak üzere Hakkari'den yola çıktı. Kritik son dakika haberini Süleyman Soylu duyurdu. Soylu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Diyarbakır annelerinin toplam sayısını da verdi. İşte Bakan Soylu'nun mesajı;

    "OLDU 177"

    Hakkari'den bir güzel haber daha... Diyarbakır Annelerine katılmak için bir aile daha yola çıktı. Oldu 177. Devletine, Milletine, tarihimize ve kardeşliğimize güvenenlere selam olsun.

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    Haberler Güncel Bakan duyurdu! "Hakkari'den bir güzel haber daha..."