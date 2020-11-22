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    • 22.11.2020 20:47
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    Bakan Akar, - ilişkilerini değerlendirdi: Görüş ayrılıkları olsa da iki ülkenin uzun bir işbirliği geleneği var

    'na video konferans ile bağlanan , ve ilişkilerini değerlendirdi. Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım, iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

    AA
    Bakan Akar, Türkiye - ABD ilişkilerini değerlendirdi: Görüş ayrılıkları olsa da iki ülkenin uzun bir işbirliği geleneği var

    'na video konferans ile bağlandı.

    Akar, ve ilişkilerini değerlendirdi.

    "UZUN BİR İŞBİRLİĞİ GELENEĞİMİZ VAR"
    İki ülkenin uzun yıllar sarsılmaz müttefik olduğunu belirten Akar, "ABD ile ilişkilerimizde diğer ülkelerin de olduğu gibi bazen iniş ve çıkışlar, keskin görüş ayrılıkları tabii ki var ama şunu da unutmayalım iki ülke arasında zorlukların üstesinden geldiğimiz uzun bir işbirliği geleneğimiz var." dedi.

    İki ülkenin Kore, , Balkanlar, ve dünya genelinde diğer coğrafyalarda çok yakından omuz omuza, birlikte çalıştığını ama maalesef bazen görüş ayrılıklarının iki ülkenin ortak gündemi ve başarılı işbirliğinden daha fazla öne çıktığını ifade eden Akar, algının gerçeği gölgelediğini ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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