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    • 21.11.2020 13:21
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    SON DAKİKA: 'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Geçidi'nde 12 ay kesintisiz ulaşım

    Son dakika haberine göre, Başkan 'ın 2018 tarihinde açılışını yaptığı 'nde 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.

    AHaber



    Başkan 'ın 2018 tarihinde açılışını yaptığı 'nde 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.



    12 AY KESİNTİSİZ ULAŞIM
    Çift tüplü 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanıyor.



    14.3 KİLOMETRELİK TÜP
    geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, 'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.





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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Dağı Geçidi'nde 12 ay kesintisiz ulaşım