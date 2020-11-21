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    • 21.11.2020 08:08
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    SON DAKİKA: Baro Başkanı Abdullah Öncel hakkında taciz ve şantaj iddiasıyla soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberine göre, Baro Başkanı Abdullah Öncel hakkındaki taciz iddiasına TBB () soruşturma başlattı. TBB Abdullah Öncel için oy birliği karar aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunulmuştu. Taciz ve şantaj ile suçlanan Abdullah Öncel mesajları atanın kendisi olmadığını iddia etti.

    TBB harekete geçti! Taciz iddiasına soruşturma
    Baro Başkanı Abdullah Öncel'in, uzun süre gönül ilişkisi yaşadığı stajyer avukat D.A.'yı, kendisinden ayrılması üzerine 100'e yakın hattan mesajlar atıp taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajlarda D.A.'yı stajını iptal etmekle tehdit ettiği belirlenen Öncel hakkında (TBB) harekete geçti. Öncel için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Kişilerin huzur ve sükununu bozmak", "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek"ten suç duyurusunda bulunan D.A.'nın, dosyanın bir örneğini de TBB'ye gönderdiği öğrenildi.




    ARAŞTIRILIP RAPOR HAZIRLANACAK
    TBB yönetim kurulu, Öncel hakkındaki iddiaların Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Avukat Hakları Merkezi tarafından incelenmesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara, Bursa Barosu'na kayıtlı TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol'un karşı çıktığı öğrenildi. Yapılacak araştırma neticesinde hazırlanacak rapor, TBB Yönetim Kurulu'nun önüne gelecek. Bu kapsamda araştırma sonucuna göre atılacak adımlara ilişkin bir karar alınacağı ifade ediliyor. Öncel hakkında disiplin mekanizmasının işletilebileceği belirtiliyor.

    MESAJLARI BEN ATMADIM
    Yeni Şafak'ın haberine göre; Hakkında bulunan taciz ve şantaj iddiaları sonrası Baro Başkanı Abdullah Öncel basın açıklaması yapmıştı. Bir mesajında "Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin" dediği tespit edilen Öncel, iddiaların asılsız olduğunu savundu, D.A.'ya farklı numaralardan mesaj gönderen kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü. Öncel, D.A.'nın suç duyurusu kapsamında savcılığa ifade verdiğini de kaydetti.


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