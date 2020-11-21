Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Okullar tekrar geçti servis krizi yeniden başladı

    Coronavirüs vakalarının artmasıyla, bir dizi yeni karar alındı. Okulların tekrar geçmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocukları a giden veliler, peşin ödedikleri servis ücretlerinin iade edilmesini istiyor. bir özel okulda 6. sınıfa giden , "Veliler sürekli özel okulları finanse etmekten bıktı. çoğu 3 binle 5 bin lira arası değişen rakamlar ödedi. Çoğu veli iade alamadı" dedi. Pandemi döneminde çalışamamaktan şikayet eden okul servisi sürücülerinden bazıları, " filyasyon için ya da değerlendirilebilir" diye konuştu.

    Servis isyanı!

    Coronavirüs vakalarının artmasıyla, bir dizi yeni karar alındı. Okulların tekrar geçmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocukları a giden veliler, peşin ödedikleri servis ücretlerinin iade edilmesini istiyor.

    bir özel okulda 6. sınıfa giden Özgür Özkan, "Veliler sürekli özel okulları finanse etmekten bıktı. çoğu 3 binle 5 bin lira arası değişen rakamlar ödedi.

    Çoğu veli iade alamadı" dedi. Pandemi döneminde çalışamamaktan şikayet eden okul servisi sürücülerinden bazıları, " filyasyon için ya da değerlendirilebilir" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Okullar tekrar uzaktan eğitime geçti servis krizi yeniden başladı