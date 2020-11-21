Coronavirüs vakalarının artmasıyla, bir dizi yeni karar alındı. Okulların tekrar uzaktan eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocukları özel okula giden veliler, peşin ödedikleri servis ücretlerinin iade edilmesini istiyor.

Çocuğu bir özel okulda 6. sınıfa giden Özgür Özkan, "Veliler sürekli özel okulları finanse etmekten bıktı. Arkadaşlarımızın çoğu 3 binle 5 bin lira arası değişen rakamlar ödedi.

Çoğu veli iade alamadı" dedi. Pandemi döneminde çalışamamaktan şikayet eden okul servisi sürücülerinden bazıları, "Araçlarımız filyasyon için ya da toplu ulaşımda değerlendirilebilir" diye konuştu.