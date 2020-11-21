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    • 21.11.2020 22:03
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    MSB'den "" paylaşımı: Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı

    topraklarını işgal eden çekilirken bile yakıp yıkmaya devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın 'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadelerine yer verildi.

    Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı

    Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan çekilirken bile yakıp yıkmaya devam etti.

    Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından kentin son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

    "ÇEKİLİRKEN BİLE HER YERİ YAKIP YIKTILAR"
    Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadeleri kullanıldı.

    Kentte yıkılan yapıların görüldüğü videoda, Kent Camisi'nde ilk ezanın okunduğu anlar da yer aldı.
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