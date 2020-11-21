Görtepe! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Yurdum insanı, COVİD-19'a rest çekti! Maske ve sosyal mesafe kuralını çiğnedi. Hastalık yeniden artışa geçti. Samsun Bafra'daki Göltepe Mahallesi ise aldığı tedbirlerle virüse geçit vermedi. Bölgede hiç pozitif vaka görülmedi.
Coronavirüs, insanlığı tehdit etti. Korunmanın tek yolu, maske ve sosyal mesafeydi. Ancak bazı vatandaşlar, uyarıları dinlemedi. "Bana bir şey olmaz" diye maskesiz gezdi! Salgınla mücadelenin en güzel örneği ise Samsun Bafra'daki Göltepe Mahallesi'nden geldi. 400 kişinin yaşadığı bölgede şimdiye kadar hiç COVİD-19 vakası görülmedi. Herkes maskeye ve sosyal mesafeye dikkat etti.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "İstanbul'dan ve Bursa'dan o kadar misafir gelmesine rağmen herkes maske ve mesafeye önem verdi. Tüm Bafra'ya ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Vesai Çakın da "Tedbir alıyoruz. İnsanlardan uzak duruyoruz. Toplu yerlerde fazla kalmıyoruz" diyerek alınan tedbirlere değindi.
AŞIRI SATIYOR!
Dünya, Coronavirüs'ü bitirecek aşı için geri sayıma başladı. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği BNT162b1 aşısının aralıkta piyasaya çıkacağı açıklandı. COVİD'i bitirecek aşının fiyatının ise 31 euro (280 TL) olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği, anlaşma kapsamında aşıdan 300 milyon doz aldı. Bunun için 4,65 milyar euro para saydı.
SAKARYA'DA 40 GÖNÜLLÜYE UYGULANDI
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Pfizer ile BioNTech'e ait aşının 40 gönüllüye yapıldığını söyledi. "Aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı" dedi.
KRAL PANİK
Virüs, kimseyi ayırt etmedi. Kraliyet ailesine de girdi! Bir çalışanları COVİD-19'a yakalanan Norveç Kralı V. Harald ile Kraliçe Sonja karantinaya girdi. Harald, geçen ay kalp ameliyatı geçirmişti.
CORONA'YA 1 GÜNDE 141 KURBAN
Türkiye'de dün salgının başlangıcından bu yana yaşanan en kötü tablo ortaya çıktı. 5 bin 103 kişiye Covid- 19 tanısı konuldu. 141 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu. 3 bin 19 kişi ise iyileşti.
HASTA DÜNYA
Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Bugüne kadar 57 milyon 239 bin kişiye bulaştı. Vaka sayılarında artış başladı. Özellikle Avrupa'da alarm vardı. İngiltere'de son 24 saatte 22 binden fazla vaka çıktı.
ABD'de ise uzun test kuyrukları vardı. Vatandaşlar, marketlerden tuvalet kağıdı stokladı. Dünya Sağlık Örgütü ise korkutan uyarıyı yaptı: Salgının merkezi olan Avrupa'da önümüzdeki altı ay zorlu geçecek.