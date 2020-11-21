Görtepe! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs, insanlığı tehdit etti. Korunmanın tek yolu, maske ve sosyal mesafeydi. Ancak bazı vatandaşlar, uyarıları dinlemedi. "Bana bir şey olmaz" diye maskesiz gezdi! Salgınla mücadelenin en güzel örneği ise Samsun Bafra'daki Göltepe Mahallesi'nden geldi. 400 kişinin yaşadığı bölgede şimdiye kadar hiç COVİD-19 vakası görülmedi. Herkes maskeye ve sosyal mesafeye dikkat etti.