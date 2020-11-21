Gaziantep'te Duygu Delen (17), 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20), 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kaplan kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Kaplan'ın avukatı ise tutuksuz yargılama için bir üst mahkemeye itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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