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    • 21.11.2020 Gazete
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    ’dan müşterilere şok! Paralar uçtu

    ’ya ait MAC Bebeköy adlı spor salonu kapandı… Birçok isim, yıllık 20 bin liralık aidatlarını geri alamadı.

    Paralar uçtu

    İşletmesi 'ya ait 'e mülkü ise 'a ait MAC Bebeköy ani bir kararla kapatma kararı almış ve içeride kalan üyelik ücretlerini iade edeceğini belirtmişti. Ancak pek çok üyeye açıklanan zamanda ödeme yapılmadığı için büyük gerginlikler yaşandığı ortaya çıktı. Spor salonunun üyeleri arasında , Kaan Boyner, ve Bilgün Dereli gibi iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim var. Yıllık aidatı ise ortalama 20 bin TL olan MAC Bebeköy'le ilgili Esas Holding'den yeni bir açıklama yapılmadı. MAC Bebeköy mağdurlarının yaşadığı sıkıntıyı çözmek için muhattap bulamadıkları da iddia edildi. Sosyetenin gözde spor kulübü MAC Bebeköy'ün kapanma nedeni olarak pandemi süreci gösterildi.

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