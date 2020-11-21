İşletmesi Ali Sabancı'ya ait Esas Holding'e mülkü ise Muzaffer Yıldırım'a ait MAC Bebeköy ani bir kararla kapatma kararı almış ve içeride kalan üyelik ücretlerini iade edeceğini belirtmişti. Ancak pek çok üyeye açıklanan zamanda ödeme yapılmadığı için büyük gerginlikler yaşandığı ortaya çıktı. Spor salonunun üyeleri arasında Hande Ataizi, Kaan Boyner, Beyazıt Öztürk ve Bilgün Dereli gibi iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim var. Yıllık aidatı ise ortalama 20 bin TL olan MAC Bebeköy'le ilgili Esas Holding'den yeni bir açıklama yapılmadı. MAC Bebeköy mağdurlarının yaşadığı sıkıntıyı çözmek için muhattap bulamadıkları da iddia edildi. Sosyetenin gözde spor kulübü MAC Bebeköy'ün kapanma nedeni olarak pandemi süreci gösterildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN