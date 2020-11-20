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    • 20.11.2020 12:09
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    : Sağlık Bakanı 'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni açıklama

    haberine göre Sağlık Bakanı , sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." dedi.

    Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni açıklama

    Sağlık Bakanı , sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni açıklama