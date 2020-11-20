RESTORANLARDA PAKET SERVİS

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis yapabilecek.

MOLA YERLERİNDEKİ RESTORANLAR

Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerindeki yeme içme yerleri hizmet vermeye devam edecek.

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.