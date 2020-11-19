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    • 19.11.2020 13:28
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

    DHA
    Bakan Koca'dan evde kalın uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

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