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    • 19.11.2020 13:47
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    SON DAKİKA: : 1. dönem sınavları 'tan sonra yapılacak

    Son dakika: , 1'inci dönem sınavlarının 'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.

    Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı

    Son dakika: , koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ile ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "1. DÖNEM SINAVLARINIZ 31 ARALIK'TAN SONRA YAPILACAK"
    Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1'inci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 1. dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak