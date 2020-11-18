Okul sınavları olacak mı? Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB açıklaması…

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?



Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.

ÖNCE BİLİM KURULU TAVSİYE KARARI ALDI



Yurt genelindeki milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların durumu dün açıklanan son dakika kararıyla resmi olarak belli oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs kararları açıklandı. Kademeli olarak eğitim hayatına başlayan okullarda, geçtiğimiz hafta ara tatil başlamıştı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ise ara tatilin uzayabileceği iddiası gündeme geldi.