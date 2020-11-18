Okul sınavları olacak mı? Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB açıklaması…

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hayatın her alanında olduğu gibi okullarla ilgili de önemli kararlar alındı. Milyonlarca öğrenci ve evebeynleri ise Okul sınavları olacak mı? Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? Sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim ve öğretimle ilgili koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri açıkladı. İşte detaylar…
OKULLAR KAPANDI MI? OKUL TATİLİ UZATILDI MI? ONLİNE EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı.
UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK
Şu anda ara tailde olan öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü okula dönmeyecek. Eğitim 31 Aralık 2020'ye kadar tüm resmi ve özel okullarda, tüm kademlerde uzaktan devam edecek. Haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim gören tüm öğrenciler yıl sonuna kadar evden, online olarak derslerine katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin detaylarıyla ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde açıklayacak.
OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?
Daha önce ders sınavlarının yüzyüze, okullarda yapılacağına karar verilmişti. Ancak alınan tedbirler kapsamında sınavların da test usulü ya da proje ve ödev şeklinde online yapılması bekleniyor.
ÖNCE BİLİM KURULU TAVSİYE KARARI ALDI
Yurt genelindeki milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların durumu dün açıklanan son dakika kararıyla resmi olarak belli oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs kararları açıklandı. Kademeli olarak eğitim hayatına başlayan okullarda, geçtiğimiz hafta ara tatil başlamıştı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ise ara tatilin uzayabileceği iddiası gündeme geldi.
YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını alan Cumhurbaşkanlığı kabinesi konuyu değerlendirerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da fikrini alarak okullardaki riskin büyümeden yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi.