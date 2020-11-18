Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2020 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2020 13:16
    ABONE OL

    Boğaz'ında yat partisi rezaleti! Kuralları hiçe sayıp dans ettiler

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen 'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' partisi düzenlendi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    DHA

    Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen nün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.

    Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar Boğaz'dan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.

    Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul Boğaz'ında yat partisi rezaleti! Kuralları hiçe sayıp dans ettiler