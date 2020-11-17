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    • 18.11.2020 03:48
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    SON DAKİKA: Atama kararları 'de

    SON DAKİKA HABERLERİ... Kömür İşletmeleri Kurumu () Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım () AŞ açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar 'de yayımlandı.

    AA
    Atama kararları Resmi Gazete'de

    SON DAKİKA HABERLERİ... Kömür İşletmeleri Kurumu () Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım () AŞ açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar 'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

    ve 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete'de