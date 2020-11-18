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    • 18.11.2020 07:21
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 18 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 18 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.




    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 19°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 25°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 24°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    HATAY °C, 20°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİNOP °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 7°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 17°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 15°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 19°C
    Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

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