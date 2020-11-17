Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yasaklar bu hafta mı başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? İşte merak edilenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Yasağın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.