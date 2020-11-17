AVM’ler kafeler restoranlar kapatıldı mı? Koronavirüs kararları AVM kafe restoranlar çalışacak mı?

AVM'ler kafeler restoranlar kapatıldı mı? Yeni koronavirüs kararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AVM kafe restoranlar çalışacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan alınan koronavirüs kararlarını duyurdu. Erdoğan açıklamasında sosyal hayatta alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgiler verdi…
BAŞKAN ERDOĞAN NELER AÇIKLADI?
Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili açıklaması şu şekilde:
YENİ TEDBİRLER
Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.
HAFTA SONLARI SOKAK KISITLAMASI
Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?
Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."