Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2020 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 16:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili açıklama

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere 'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

    Bakan Akar'dan Türk-Rus görüşmeleri hakkında açıklama

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

    OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

    Hulusi Akar, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Akar, "Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." diye konuştu.

    Ayrıntılar geliyor..

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili açıklama