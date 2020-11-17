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    • 17.11.2020 15:55
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    Başkan Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

    Başkan ve eşi Emine Erdoğan, 'nin konuştuğu siyam ikizlerini kabul etti. Ömer ve çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan’a sürpriz ziyaret! Siyam ikizleri…

    Başkan , 'nin başkenti 'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve ile anne ve babasını kabul etti.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti.

    Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.

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