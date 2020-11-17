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    • 17.11.2020 14:31
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    SON DAKİKA: 'nde testi pozitif çıkanların veya bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı binalara sı asılıyor

    Son dakika: genelinde olduğu gibi vakalarının arttığı 'nde alınan yeni karar doğrultusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin ya da bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı binalara sı asılıyor.

    O ilde korona olan binalara bu levha asılıyor

    Son dakika haberine göre; Kırklareli'nde Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı aldı.

    UYARI LEVHALARI ASILDI
    Kararın ardından Kovid-19 testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara apartman yöneticileri tarafından uyarı levhaları asıldı.

    İstasyon Mahallesi'nde de bir apartmanın girişine, "Bu sitede Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Görevli harici girmek yasaktır" yazılı levha konuldu.

    BELEDİYE DE DEZENFEKTE EDİYOR
    Kırklareli Belediyesince, uyarı levhası asılan binaların giriş ve çıkışları dezenfekte ediliyor.

    Bir apartmanın yöneticisi Rıdvan Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.

    Apartmanlarında da bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle apartman girişine uyarıcı levha astıklarını belirten Ataç, bu uygulamaya uyulması gerektiğini ifade etti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kırklareli'nde koronavirüs testi pozitif çıkanların veya bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılıyor