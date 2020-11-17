Öte yandan araştırmayla ilgili İngiltere hükümetinin koronavirüs için hazırladığı el broşüründe ise, bir hayvanın koronavirüse yakalanmasının nadir olduğunu ve evcil hayvanların virüsü doğrudan insanlara taşıdığını gösteren çok az kanıt olduğu açıklamıştı.

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