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    • 17.11.2020 16:48
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    ! Bakan e yakalandı

    haberi göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

    Bir bakan daha koronavirüse yakalandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un testinin pozitif çıktığı ve evinde tedavisinin devam ettiği açıklandı. Zümrüt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

    İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımı
    Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı