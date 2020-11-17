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    • 17.11.2020 16:52
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    'da 'lere kart kopyalama aparatı yerleştirdiği iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

    'da 'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çektikleri öne sürülen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. ekiplerince, ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    ATM fareleri yakalandı! Çok sayıda...

    'da 'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çektikleri öne sürülen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

    ekiplerince, ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

    ATM'lerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kopyaladıkları kartlardan para çekerek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Yapılan ev aramasında, kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ele geçirildi.

    Şüphelilerden birisi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Antalya'da ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirdiği iddiasıyla iki zanlı tutuklandı