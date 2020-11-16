Siron nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Siron tarifi! Tadı damaklarda kalacak!

Masterchef'te yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve izleyiciler evlerinde de deniyor. Dün akşam yapılan Karadeniz yöresine ait Siron yemeği oldukça dikkatleri çekti ve hangi malzemelerle yapıldığı merak konusu oldu. Hamurişini severlerine bayılarak yiyeceği Siron nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef Siron tarifini haberimizin içeriğinde bulabilir, siz de deneyerek nefis bir lezzeti tadabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ SİRON TARİFİ
Malzemeler
3 adet yufka
500 gram orta yağlı kıyma
2 adet kuru soğan
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
750 ml su
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Sos için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Yapılışı:
Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavuruyoruz.
Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırıyoruz. Yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz.
Geniş kenar kısmına 2 parmak genişliğinde kıyma yerleştiriyoruz.
Kenarlarını hafif kıvırıp rulo şeklinde sarıyoruz.
2 parmak genişliğinde keserek dikine yağlanmış borcama diziyoruz.
180 derece önceden ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.
Tencereye tereyağını koyup eritiyoruz, zeytin yağını ve salçayı ekleyip 2 dakika kavuruyoruz.
Suyunu ekleyip 5 dakika çorba gibi pişiriyoruz.
Fırından kıymalı yufkayı çıkartıp bu suyu üzerine gezdirip tekrar fırına sürüp pişirmeye bırakıyoruz.
Piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp biberli sosumuzu gezdiriyoruz.
NOT: Üç yufka 25 cm kare borcama tam yetiyor. Pişirme sürem 30 dakika ön pişirme, 30 dakika sosunu döktükten sonra olarak 1 saat sürdü. Yufkanın üzerine döktüğümüz salçalı sos üzerini örtmeyecek biraz aşağıda kalacak şekilde olsun.