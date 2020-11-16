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    • 16.11.2020 11:23
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Maskenizi kesip yarısını kullansanız sizi korur muydu?

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan flaş maske uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.



    Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." ifadelerine yer verdi.




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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Maskenizi kesip yarısını kullansanız sizi korur muydu?