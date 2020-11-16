Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Burnunuzu kapatın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'e karşı uyarmaya devam etti: Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor.
92 HASTA VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 142 bin 496 covid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımız günlük 100'e yakın" dedi.
92 HASTA VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 142 bin 496 covid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımız günlük 100'e yakın" dedi.