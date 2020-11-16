Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Burnunuzu kapatın

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Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'e karşı uyarmaya devam etti: Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor.dün 142 bin 496covid-19 testi yapıldı,3 bin 223 kişiyehastalık tanısı konuldu,92 kişi hayatınıkaybetti. SağlıkBakanı Koca,"Kayıplarımız günlük100'e yakın" dedi.