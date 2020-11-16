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    • 16.11.2020 Gazete
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Burnunuzu kapatın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'e karşı uyarmaya devam etti: Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor.

    Burnunuzu kapatın
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'e karşı uyarmaya devam etti: Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Coronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor.

    92 HASTA VEFAT ETTİ
    Türkiye'de dün 142 bin 496 covid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımız günlük 100'e yakın" dedi.
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı: Burnunuzu kapatın