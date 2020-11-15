Olay, önceki akşam saat 22.00 sırasında Karyağdı Mahallesi'nde meydana geldi. İşadamı Ömer Ula (32), evinin bahçesine ağaç dikti. Ancak komşuları Gökhan S. ve Deniz P. "Oraya ağaç dikme" dedi. Daha sonra da kendileri Ula'nın diktiği ağacın yakınına başka bir ağaç diktiler. Gökhan S. ve Deniz P. önceki gece Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı. Komşuları ile Ula aralarında ağaç yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz P., Ula'yı bacağından bıçakladı. Bu sırada Gökhan S. ise tabanca ile 2 el göğsüne ateş etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Ula hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK