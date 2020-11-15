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    • 15.11.2020 Gazete
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    Mesele ağaç değil

    Olay, önceki akşam saat 22.00 sırasında 'nde meydana geldi. İşadamı (32), evinin bahçesine ağaç dikti. Ancak komşuları S. ve P. "Oraya ağaç dikme" dedi. Daha sonra da kendileri Ula'nın diktiği ağacın yakınına başka bir ağaç diktiler. Gökhan S. ve Deniz P. önceki gece Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı. Komşuları ile Ula aralarında ağaç yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz P., Ula'yı bacağından bıçakladı. Bu sırada Gökhan S. ise tabanca ile 2 el göğsüne ateş etti.

    Mesele ağaç değil

    Olay, önceki akşam saat 22.00 sırasında 'nde meydana geldi. İşadamı (32), evinin bahçesine ağaç dikti. Ancak komşuları S. ve P. "Oraya ağaç dikme" dedi. Daha sonra da kendileri Ula'nın diktiği ağacın yakınına başka bir ağaç diktiler. Gökhan S. ve Deniz P. önceki gece Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı. Komşuları ile Ula aralarında ağaç yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz P., Ula'yı bacağından bıçakladı. Bu sırada Gökhan S. ise tabanca ile 2 el göğsüne ateş etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Ula hayatını kaybetti.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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