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    • 15.11.2020 Gazete
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    kurban gitti

    'da, 10 yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci 'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. 'ndeki davada, 'e 'kasten öldürme', , Beyhan ve 'e 'yalan tanıklık', ve 'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı.

    Hayrettin Şaşmaz
    Cinayete kurban gitti

    Muğla'da, 10 yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 'e 'kasten öldürme', , Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı.

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