15 Kasım engelli memur alımı EKPSS sınav soruları, ve cevapları ve yorumları nasıldı? EKPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı başladı. Binlerce adayın heyecanla beklediği 2020 yılı EKPSS için geri sayım sona erdi. 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde ilan edileceği, adayların sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebileceği belirtildi
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde ilan edileceği, adayların sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebileceği belirtildi
EKPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
EKPSS'den çıkan adayların sınav ile ilgili yorumları haberimizin içerisine eklenecektir.
Memur statüsünde personel istihdam eden;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,
İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.
02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.
2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir
EKPSS'den Kimler Yararlanabilir?
İlgili devlet kurumlarından engelli olduğunu kanıtlayan, en az ortaöğretim mezunu olan her engelli vatandaş EKPSS'ye girme hakkı kazanmaktadır. İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim merkezi mezuniyet belgesine sahip engelliler ise kamu kurumlarında çalışabilmek için merkezi kura yöntemine başvurmak durumundadır. Yani ortaöğretim ve üstü bir kurumdan mezun olan engelli bireyler EKPSS ile devlet kadrolarında yer alabilirken; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim uygulama merkezi mezunu engelliler ise doğrudan kura yöntemine tabi tutulmaktadır.
EKPSS için sınavın ve tercihlerin yapılacağı süre içerisinde mezun durumda olacak adaylar da başvuruda bulunabilmektedir. Kura yöntemindeyse; yerleştirme işlemleri için belirlenen son tarihe kadar mezun durumunda olabilecek her engelli birey başvurabilmektedir.