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    • 13.11.2020 12:10
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    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklaması!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, den sonra tüm kademelerde e geçme temennisinde olduklarını söyledi.

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, den sonra tüm kademelerde e geçme temennisinde olduklarını söyledi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların ara tatilden sonra açılıp açılmayacağına ilişkin önemli bir ifade kullandı. , okullara dönülmesi temennisi içinde olduklarını bildirdi.

    Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!