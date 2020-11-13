Hangi sokaklarda sigara içme yasağı var? İstanbul sigara içme yasağı olan cadde sokaklar hangileri?

İstanbul'da sigara içme yasağı olan cadde sokaklar hangileri? Hangi sokaklarda sigara içme yasağı var? Sokaklarda sigara içenlere kötü haber geldi. Sigara tiryakileri sokaklarda yürürken sigara içmeleri halinde cezayla karşılaşacak. Türkiye genelinde uygulanan yasak İstanbul'da birçok cadde ve sokağı kapsıyor. İstanbul'da sigara içme yasağı olan cadde sokaklar hangileri? İşte yanıtı…
İSTANBUL SİGARA İÇME YASAĞI OLAN YERLER!
İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır." denildi.
900 TL PARA CEZASI UYGULANACAK
Açıklamada ayrıca, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.
Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." denildi.
YASAK KAPSAMINDA OLAN YERLER!
İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak. Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek.
Örneğin bir işyerinin, alışveriş merkezinin önünde, cadde veya sokak başlarında toplu olarak bir araya gelerek sigara içilemeyecek.