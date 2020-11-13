Bakan Fatih Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!.. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak."