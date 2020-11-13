En güzel Cuma mesajları 13 Kasım! WhatsApp için anlamlı hadisli dualı Cuma mesajları sözleri!

Cuma mesajları sözleri 13 Kasım! Anlamlı hadisli dualı Cuma mesajları sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma günleri mesaj göndermek bir gelenek halini aldı. Vatandaşlar her Cuma günü sevdiklerine ve arkadaş gruplarına Cuma mesajı gönderiyor. Aynı zamanda sosyal medyada da mesajlar paylaşılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 13 Kasım Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz…

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.