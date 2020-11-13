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    SON DAKİKA: Bölgesi'nde 14 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Teröre geçit yok! 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    (MSB), bölgesinde 14 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

    Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Barış Pınarı Bölgesi'nde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi