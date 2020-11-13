13. Cuma nedir? 13. Cuma ne demek? Dizilere, filmlere ve kitaplara konu olan 13 sayısı günümüzde bir fenomen haline geldi. 13 sayısıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılıyor. Klasik bir film serisinden hatırlanan 13. Cuma da sık sık gündeme geliyor. Peki, 13. Cuma nedir?

13. CUMA NEDİR?

13. Cuma'nın uğursuz olarak anılması ve kötü bir gün olması, Hristiyan dininde görülen bir inanıştır. Hz. İsa'nın Cuma günü yaşamının son bulması ve Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde masada 13 kişinin bulunması, 13. Cuma kavramına verilecek örneklerden biridir.