Son dakika haberine göre, Azerbaycan’ın Karabağ'daki zaferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ateşkesi her zaman bozan Ermenistan oldu. Rusya ile ortak denetim için mutabakata vardık. Rusya'dan bir heyet gelecek ve detayları görüşeceğiz.” dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkesi bozmayı halinde bedelini ödeyeceğini bildirerek, "Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler." ifadelerini kullandı.