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    • 13.11.2020 14:22
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    'da hareketli dakikalar! Rus heyet için Ankara'da

    Karabağ'daki sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün 'ya geldi.Türk-Rus heyetleri arasındaki konusunun görüşüleceği çalışma yemeği başladı. Yemekten sonra heyet ’na geçecek.

    Karabağ'daki sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında 'dan geniş katılımlı heyet bugün 'ya geldi.

    20 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün 'ye geldi.

    İŞTE MASADAKİ KONULAR
    İlk olarak görüşmeler yapan heyet, öğleden sonra na geçerek teknik görüşmelere katılacak.

    Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

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    Haberler Güncel Ankara'da hareketli dakikalar! Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da