YÖK son dakika... Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca üniversite öğrencisi fakültelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen eğitimlerin hangi tarihte başlayacağı bu bağlamda akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Öğrenciler bu konuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek kararı bekliyor. Peki, üniversiteler bu ay mı, Aralık ayında mı açılacak? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER BU AY MI, ARALIK AYINDA MI AÇILACAK?

Üniversiteler bu ay mı, Aralık ayında mı açılacak ve 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları öğrencilerin gündeminde. Ancak üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.