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    • 12.11.2020 20:14
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    Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu." dedi.

    AJANSLAR
    Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

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    İşte öne çıkanlar;

    "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.

    (Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin) Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak.

    Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu.

    (Karabağ'daki anlaşma) Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak."

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    Haberler Güncel Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin