



Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti.





BİRÇOK EYLEMİN FAİLİ OLAN TERÖRİSTLERİN BİLGİLERİ AJANDADA YER ALMIŞ

Bazı HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin isimleri var' dediği ajandada, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı.

