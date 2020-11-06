EYLEM YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ BİLGİLERİ ÇIKTI

Ele geçirilen ajandada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları, sicil bilgileri, memleketleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının, şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.