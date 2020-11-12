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    • 12.11.2020 10:52
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    SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den yargıda reform hazırlığıyla ilgili flaş açıklama: Yargı birilerinin ne dediğine bakmaz

    Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıdaki reform hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız." dedi.

    Bakan Gül: Yargı birilerinin ne dediğine bakmaz
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıdaki reform hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız." dedi.


    Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;


    YARGI BİRİLERİNİN NE DEDİĞİNE BAKMAZ
    Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, 'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

    Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

    İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.


    Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den yargıda reform hazırlığıyla ilgili flaş açıklama: Yargı birilerinin ne dediğine bakmaz