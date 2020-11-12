Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü

İstanbul Tuzla'da yaşayan Özgür K. (42), eşi Zeliha (28) ile Cihat T. (25) arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşiyle görüşmek istedi. Aydos Ormanı'ndaki buluşmaya T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A. (22), Eda A. da geldi. Talihsiz koca, Cihat T, Mehmet T. ve Zeliha K. tarafından sopayla darp edilerek öldürüldü. Gözaltına alınan 3 katil tutuklandı. Cihat T, "Zeliha o akşam 'Özgür'ün bildikleriyle ölmesi gerekiyor, O'nu paketleyin' şeklinde söylemde bulunmuştu" dedi.

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Yasak aşklar, 3 kişiyle birlikte Aydos Ormanı'nda korkunç bir plan yaptı. 3'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.