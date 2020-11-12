KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi 2020! KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi yayınlandı. 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşlar 22 Kasım günü sınava girecek. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasında bulundu.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NASIL YAPILACAK?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.