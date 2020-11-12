KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi 2020! KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi yayınlandı. 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşlar 22 Kasım günü sınava girecek. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.